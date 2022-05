Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mit gestohlenem Audi S3 Cabriolet mehrere Fahrzeuge beschädigt

Viersen-Süchteln (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde in Viersen-Süchteln ein weißes Audi S3 Cabriolet mit schwarzem Dach entwendet. Besonders dreist: die Diebe wählten offensichtlich gezielt dieses Fahrzeug aus, welches vor einer Garage parkte und hinter dem noch ein weiterer PKW abgestellt war. Vermutlich aus diesem Grund stießen die Täter mit dem entwendeten Fahrzeug auf ihrer Flucht zuerst gegen das hintere Auto und dann gegen einen weiteren PKW, welcher in der Einfahrt des Nachbarhauses abgestellt war. Hierbei entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Sollten sie in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Andreasstraße in Süchteln etwas Verdächtiges beobachtet oder gar einen unfallbeschädigten weißen Audi gesehen haben, wenden sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an die Polizei Viersen. /Ren (386)

