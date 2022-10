Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Autoaufbrüche und Wohnungseinbruch in Oldenburg+++

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende, vom 14. Oktober 2022 auf den 15. Oktober 2022, brachen Unbekannte in ein Fahrzeug ein. Das Auto, ein Land Rover, befand sich in der Zeit von 16 Uhr bis zum nächsten Tag um 13.45 Uhr in der Schulstraße in einer Hofeinfahrt. Auf bislang unbekannte Weise gelang die Täterschaft in das Fahrzeug und entwendete elektronische Wertgegenstände. (1319535)

Auch im Hackenweg versuchten Unbekannte, in ein Auto einzubrechen. Der Fahrzeughalter stellte am 15. Oktober 2022 um 12 Uhr Beschädigungen an seinem BMW fest. In das Fahrzeuginnere gelang die Täterschaft jedoch nicht. (1319316)

In der Würzburger Straße verschaffte sich eine unbekannte Person am 15. Oktober 2022 kurz vor Mitternacht Zugang zu einem Auto. Der Daimler befand sich in der Grundstückseinfahrt. Die unbekannte Person durchwühlte das Handschuhfach und flüchtete unerkannt. (1320765)

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus kam es am vergangenen Freitag, den 14.10.2022. In der Zeit von 4.30 Uhr bis 15 Uhr verschaffte sich die unbekannte Täterschaft durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang zu einem Haus in der Bahnhofsallee in Oldenburg. Die Täterschaft durchsuchte und durchwühlte Schränke und Schubladen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei jeweils unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell