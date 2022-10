POL-OL: +++ Schwerer Raub auf Kiosk in Oldenburg +++

Oldenburg (ots) - Am Samstag, dem 15.10.2022, kam es gegen 14.15 Uhr in Wiefelstede zu einem Überfall auf einen in der Wiefelsteder Straße ansässigen Kiosk. Ein unbekannter Täter betrat zur o.a. Zeit den Kiosk und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nach Tatvollendung flüchtete der ...

