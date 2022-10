Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall auf A 28 +++

Oldenburg (ots)

Am 14.10.22, gegen 17:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 28 in Fahrtrichtung Leer. Ein 53 Jahre alter Autofahrer aus Oldenburg kam im Bereich der Baustelle am Autobahndreieck Oldenburg-West nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Baustelleneinrichtung. Anschließend entfernte sich der Autofahrer unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,-EUR. Durch aufmerksame Zeugen konnte der Verkehrsunfall beobachtet werden. Weiterhin verlor der verursachende Autofahrer eines seiner Kennzeichen am Unfallort. Kurze Zeit später konnte durch eine Polizeistreife der verunfallte Pkw und der Fahrer an dessen Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der Befragung zum Unfallhergang wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch festgestellt. Schlussendlich hatte der Autofahrer einen Atemalkoholwert von 1,78 Promille. Sein Führerschein wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

(1316549)

