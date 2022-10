Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede; Diebstahl hochwertiger Zusatzmodule von Traktoren +++

Oldenburg (ots)

Mindestens zwei bislang unbekannte Täter betraten in der Nacht vom 07. auf den 08.10.2022 gegen 00:45 Uhr das frei zugängliche Firmengelände eines Landmaschinenhandels in Westerstede, Carl-Benz-Straße. Von zwei abgestellten Traktoren wurden zwei hochwertige GPS-Antennen entwendet. Diese waren auf dem Dach des Traktors montiert. Anschließend öffneten die Täter das verschlossene Führerhaus eines weiteren Traktors und entwendeten hieraus einen GPS-Bildschirm. Die Tatausführung dauerte nur ca. 15 Minuten. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro. Die ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es sich vermutlich um überregional agierende Täter gehandelt haben dürfte, die - mutmaßlich- Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen nutzten. Die Polizei in Westerstede bittet deshalb Zeugen, die am Samstag, den 08.10.2022 (ca. 00:40 bis 01:05 Uhr) verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen in der Nähe des Tatortes beobachtet haben, sich zu melden. Anrufe werden unter der Telefonnummer 04488/833-115 entgegen genommen.

