POL-OL: +++Oldenburg: Unbekannte rauben Fahrradfahrer aus+++

Oldenburg (ots) - Am 07.10.2022 zwischen 08:50 und 11:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Albert-Post-Platz in Westerstede. Der Unfall ereignet sich an der Ecke Albert-Post-Platz/ Am Brookwehr am Anfang des Parkplatzes. Bei dem Verkehrsunfall fuhr der Unfallverursacher mit seinem bislang unbekannten PKW gegen einen am Rande des Parkplatzes abgeparkten PKW (Audi, schwarz) und verließ den Unfallort. Der ...

mehr