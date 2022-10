POL-OL: ++Pressemeldung der Polizeistation Wiefelstede: Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein verletztes Kind++

Oldenburg (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es im Zeitraum von Freitagabend bis Dienstagmorgen (30.09 - 04.10.) in der Straße 'An den Wiesen' in Augustfehn II zu einem Diebstahl. Von einem dort am Straßenrand abgestellten und dem Transport eines Minibaggers dienenden Baumaschinen-Anhängers sind zwei ca. 2 m lange und 40 cm breite Auffahrrampen abmontiert und entwendet worden. Da die Rampen am Anhänger befestigt ...

mehr