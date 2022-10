Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Diebstahl von zwei Auffahrrampen in Augustfehn II

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Zeitraum von Freitagabend bis Dienstagmorgen (30.09 - 04.10.) in der Straße 'An den Wiesen' in Augustfehn II zu einem Diebstahl. Von einem dort am Straßenrand abgestellten und dem Transport eines Minibaggers dienenden Baumaschinen-Anhängers sind zwei ca. 2 m lange und 40 cm breite Auffahrrampen abmontiert und entwendet worden. Da die Rampen am Anhänger befestigt waren, ist anzunehmen, dass die Tat eine gewisse Zeit in Anspruch genommen hat. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich 'An den Wiesen' und den angrenzenden Straßen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Apen-Augustfehn unter Tel. 04489-935880, oder beim Polizeikommissariat in Westerstede unter Tel. 04488-833115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell