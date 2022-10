Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in KFZ-Handel +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht auf den 04.10.2022 verschafften sich unbekannte Täter zwischen 01:10 und 01:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem KFZ-Handel Am Patentbusch in Oldenburg. Nachdem sie Bargeld entwendeten, flüchteten sie unerkannt. Zeugen, die in dieser Zeit Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, mögen sich unter 0441-790-4115 bei der Polizei Oldenburg melden (1264695).

