Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall auf A28 mit zwei verletzten Fahrzeuginsassen ++ Fahrbahn komplett blockiert ++ Staubildung ++ Anschlussunfälle ++

Oldenburg (ots)

++ Am 04.10.22, um 17.16 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 28 in Fahrtrichtung Bremen. Eine 33 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Bad Zwischenahn ist auf Grund einer Unachtsamkeit zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die dortige Mittelschutzplanke geprallt. Anschließend ist sie mit ihrem Pkw von der Mittelschutzplanke an die Außenschutzplanke geschleudert und dann auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Sie und ihr 34 Jahre alter Beifahrer werden durch den Unfall verletzt und müssen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Am Pkw entsteht durch den Unfall ein Totalschaden. Er muss durch einen Kran geborgen werden, da er nicht mehr fahrbereit war. Zunächst wurde die Fahrbahn der A 28 durch Rettungskräfte und Polizei für einen Zeitraum von ca. 30 Minuten komplett gesperrt. Der Verkehr konnte an der Anschlussstelle Zwischenahner Meer abgeleitet werden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro. Auf Grund der Vollsperrung kam es zu einem Rückstau von ca. 2 Kilometern Länge. In diesem Rückstau ereigneten sich zwei weitere Auffahrunfälle, bei denen glücklicherweise keine weiteren Personen verletzt wurden. ++

