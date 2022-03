POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach versuchten Einbruch gesucht

Papenburg (ots) - Am Sonntag, vermutlich in der Zeit von 08:30 Uhr bis 10 Uhr kam es am Ölmühlenweg zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter brachen in einer öffentlichen Toilette eine Tür einer Kabine auf und beschädigten diese hierdurch. Es entstand ein Schaden in einer Höhe von etwa 900 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

