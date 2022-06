Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand in Westenfeld

Bochum (ots)

Am heutigen Freitag setzte der Bewohner eines Mietshauses in der Frankenstraße einen Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr Bochum ab. Er meldete einen Brand in seiner Wohnung. Umgehend wurde ein Löschzug aus Wattenscheid und weitere Fahrzeuge der Innenstadtwache und der Hauptwache zum Einsatzort geschickt. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte die Meldung bestätigen. In der Wohnung im 1. Obergeschoss war ein Elektrogerät im Badezimmer in Brand geraten. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht. Der Brand blieb somit auf den Raum begrenzt und die Rauchausbreitung in andere Bereiche des Hauses konnte verhindert werden. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Der Einsatz war nach gut einer Stunde für die 24 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell