POL-W: RS Verfolgungsfahrt in Remscheid endet in Leitplanke

Am Sonntag (03.10.2022, gegen 04:40 Uhr) kam es im Bereich der Presover Straße zur Papenberger Straße zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Zuvor meldete ein 49-jähriger Remscheider, dass sein 18-jähriger Sohn unerlaubt mit seinem Audi A6 in Remscheid unterwegs sei. Ein Streifenwagen bemerkte den Audi an der Hohenhagener Straße zur Lenneper Straße und beabsichtigte diesen zu kontrollieren. Trotz mehrfacher Aufforderung anzuhalten, setzte das Fahrzeug seine Fahrt fort und flüchtete vor den Beamten. Dabei missachtete der Audifahrer mehrere rote Ampeln. In der Folge verlor der Streifenwagen den Audi aus den Augen. Kurze Zeit später meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Audi in eine Leitplanke gefahren sei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass es sich um das flüchtige Fahrzeug handelte. Der Fahrzeugführer war vor Eintreffen der Polizei zu Fuß geflüchtet. Während der Unfallaufnahme erschien der 18-jährige Fahrer zusammen mit seinen Eltern an der Unfallstelle. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da er im Verdacht steht vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben, wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Es entstand eine Sachschaden von circa 12.500 Euro. (ar)

