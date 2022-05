LPI-J: Tödlicher Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag eine Tankstelle in Stadtroda um 84 Liter Benzin erleichtert. In drei verschiedenen Abmessungen tankte der unbekannte den Kraftstoff und verließ im Anschluss die Tankstelle in unbekannte Richtung. Den offenen Betrag in Höhe von etwa 137 Euro bezahlte er allerdings nicht. Wie sich im Nachgang herausstellte, wurde das Fahrzeug, mit dem der Betrug begangen wurde, ...

