LPI-J: Gestohlenes Auto sehr kostengünstig betankt

Apolda (ots) - Am 19.05.2022, 14:45 Uhr parkte ein 29jähriger seinen Pkw VW in der Bahnhofstraße in Apolda. Bedauerlicherweise hatte er vergessen, diesen durch Betätigen der elektronischen Feststellbremse zu sichern, so dass sich das Fahrzeug alsbald in Bewegung setzte und in der Folge gegen einen weiteren Pkw VW rollte. Ein beiden Fahrzeugen entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

