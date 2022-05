LPI-J: Übers Dach gekommen

Apolda (ots) - In Apolda, Am Weimarer Berg kam es am 19.05.2022, gegen 11:50 Uhr nahe des dortigen Supermarktes zu einem sog. Parkplatzunfall. Eine 61jährige wollte am Unfallort ausparken. Aus Unachtsamkeit fuhr sie dabei auf das Heck eines hier abgeparkten Pkw Citroen auf. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Auch an ihrem Fahrzeug ist ein Sachschaden, in ähnlicher Höhe, zu beklagen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

