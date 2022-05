Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw-Scheibe eingeschlagen

Apolda (ots)

In den Nachtstunden vom 18. zum 19.05.2022 schlugen unbekannte Täter in der Dr.-Külz-Straße in Apolda die Scheibe an der Beifahrertür eines Pkw Opel ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie im Anschluss eine Plastikbox mit 6 Dartpfeilen im Wert von ca. 180 Euro, welche auf dem Beifahrersitz abgestellt war. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro.

