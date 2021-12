Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Anhängers

Naurath (Eifel) (ots)

Unbekannte(r) Täter entwendete(n) in der Zeit vom Sonntag, 05.12.2021 20:00 bis Dienstag, dem 07.12.2021 09:30 Uhr, in der Föhrener Straße in Naurath (Eifel) einen PKW-Anhänger der Marke AGADOS mit den amtlichen Kennzeichen TR-W 140. Es handelte sich um einen silbernen Zwei-Achser mit einer Länge von etwa 6,5m, der auch zum Transport von Fahrzeugen geeignet ist. Auffällig ist, dass ein Reserverad unter dem Anhänger verbaut ist, ebenso wie Pritschen an den Seiten. Die Täter flexten augenscheinlich das Kastenschloss auf und zogen den Anhänger vom Grundstück. Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem entwendeten Anhänger machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich (Tel.: 06502-91570) in Verbindung zu setzen.

