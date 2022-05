LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Am Donnerstagabend wollte eine 51-jährige Autofahrerin von der Belvederer Allee in die Zufahrt eines Hotels abbiegen. Hierbei übersah sie aber einen in gleiche Richtung fahrenden Radler. Zwischen ihr und dem 23-jährigen Weimarer kam es schließlich zur Kollision, wonach der junge Mann stürzte. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. An dem Auto der Frau entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

