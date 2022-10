Polizei Wuppertal

POL-W: RS Versuchter Raub auf eine 89-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (01.10.2022, gegen 14:00 Uhr) versuchte ein bislang unbekannter Täter, eine 89-jährige Remscheiderin in ihrer Wohnung in der Blumenstraße auszurauben. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte ein Mann an der Haustür der Dame. Nach einem Gespräch über die Gegensprechanlage öffnete die 89-Jährige die Tür. Als sie kurze Zeit später ebenfalls ihre Wohnungstür öffnete, bedrohte der Unbekannte die Bewohnerin mit einem Messer und betrat die Wohnung. Nachdem die 89-Jährige laut um Hilfe schrie, flüchtete die Person ohne Beute und kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Circa 170 - 180 cm groß - Schlanke Statur Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

