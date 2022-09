Polizei Wuppertal

POL-W: W Betrüger schlagen zu - Wuppertalerin verliert hohen Bargeldbetrag

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (28.09.2022, 10:00 Uhr) kam es in Wuppertal-Nächstebreck zu einem Betrug. Ein bislang Unbekannter meldete sich telefonisch bei einer 66-Jährigen und gab sich als Polizeibeamter aus. Unter dem Vorwand im Rahmen von Ermittlungen zu Raubdelikten ihr Geld sichern zu müssen, forderte er sie auf, Geld von der Bank abzuheben und einem anderen Mitarbeiter der Polizei zu übergeben. Nach weiteren Telefonaten, unter anderem mit einem falschen Staatsanwalt, übergab die Frau an ihrer Wohnanschrift gegen 19:00 Uhr eine größere Bargeldsumme. Der Mann, der das Geld widerrechtlich entgegen nahm, ist mit circa 155 cm auffallend klein, circa 25-30 Jahre alt und hat kurze Haare. Er trug bei der Tatausübung ein langärmeliges Oberteil, eine dunkle Jeans und sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. An dieser Stelle nochmals der dringende Appell und die Warnung der Polizei Wuppertal: -Bei einem Anruf der echten Polizei erscheint NIE die 110 in Ihrem Telefondisplay! -"Rate mal, wer dran ist!" Achtung! Enkeltrick! Echte Familienangehörige melden sich mit Namen! Trickbetrüger lassen Sie raten! -Wenn die falsche Polizei, Staatsanwaltschaft oder Anwälte nach Geld oder Wertsachen fragen: SOFORT auflegen! -Lassen Sie sich nicht ausfragen! Die echte Polizei fragt NIE nach Kontostand, Bank-/Kreditkartendaten, Passwörtern und PIN. -Fordert man Sie auf, im laufenden Telefonat 110 zu wählen oder sich von dem Anrufer mit 110 verbinden zu lassen: Legen Sie sofort auf! -Warten Sie unbedingt das Freizeichen ab. Wählen Sie 110 selbst! -Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! -Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! -Sind Sie Opfer geworden? SOFORT die Polizei informieren! Die Polizei bittet zudem Angehörige oder nahstehende Personen, mit älteren Menschen über die verschiedenen Methoden der Trickbetrüger zu sprechen. (sw)

