POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal- Wohnungseinbruch und Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Polizei Wuppertal

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal- Wohnungseinbruch und Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Wuppertal

Am Dienstag den 27.09.2022 kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Kreuzstraße in Wuppertal. Ein Zeuge meldete den Einbruch über den Notruf der Polizei. Ein 21-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau konnten durch Polizeibeamte in der Wohnung angetroffen werden. Beide Tatverdächtige waren in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Eigentumsdelikte aufgefallen und wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden sie einem Haftrichter vorgeführt, der gegen beide Tatverdächtige die Untersuchungshaft anordnete. Im Rahmen der Unterbringung gab die tatverdächtige Frau am Mittwoch (28.09.2022) an, dass sie Schmerzen habe, woraufhin sie in ein Krankenhaus verlegt wurde. Die 20-Jährige, durch Polizeibeamte bewachte, flüchtete durch ein Fenster, wurde jedoch kurz darauf durch zwei Polizeibeamtinnen aufgehalten. Während der Flucht, sowie der folgenden Fesselung kam es zu Angriffen auf eine der Beamtinnen, welche sich dadurch leicht verletzte. Nach der ärztlichen Untersuchung und Begutachtung wurde die Verdächtige erneut dem Polizeigewahrsam zugeführt.

