Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Ludwigsburg: BMW-Fahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 19:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen 2er BMW die A81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Nach bisherigen Ermittlungen wollte der Fahrer an der Anschlussstelle Ludwigburg-Nord abfahren. Dabei war er zu schnell, sodass er aus der Kurve der Abfahrt über den Grünsteifen bis auf die Einfahrt schleuderte und dort entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Anschließend wollte er seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zur B27 fortsetzen. Hierbei es kam zu mehreren gefährlichen Situationen mit anderen Autofahrern. Da ihm mehrere entgegenkommende Fahrzeuge die Durchfahrt versperrten, fuhr er wieder auf die A81 in Richtung Stuttgart auf. Auf dem Grünstreifen entstanden durch den Schleudervorgang keine Schäden. Kurz nach dem ersten Vorfall meldete ein weiterer Verkehrsteilnehmer, dass es auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Unfall zwischen einem blauen BMW und einem Mercedes CLS kam. Zeugen oder gefährdete Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu den beiden Vorfällen machen können, werden gebeten sich bitte bei der Verkehrspolizei Ludwigsburg unter 0711 68690 melden.

