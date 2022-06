Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte entwenden zwei Pedelecs

Ludwigsburg (ots)

Auf gleich zwei Pedelecs hatten es unbekannte Diebe zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen in Ludwigsburg-Oßweil abgesehen. Die Fahrräder der Marken "Sinus" und "Haibike" standen ohne Akkus und Bedieneinheiten in der Bittenfelder Straße im Garten eines Wohnhauses und waren mit Fahrradschlössern an einem fest verankerten Fahrradständer angeschlossen. Der Wert der beiden Pedelecs beläuft sich auf insgesamt rund 4.000 Euro.

