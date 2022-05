Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 25.05.2022

Offenbach (ots)

Zwei Straßenraubüberfälle, ein Einbruch und eine Brandstiftung - Verdächtiger ist in U-Haft - Hanau

(aa) Nachdem am frühen Freitagmorgen, zwischen 5.30 und 5.50 Uhr, zwei Fußgängerinnen zunächst in der Langstraße und anschließend "Am Steinheimer Tor" jeweils Opfer eines Straßenraubes geworden waren, nahmen Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung einen 28 Jahre alten Verdächtigen vorläufig fest. Der mutmaßliche Täter soll den 55 und 60 Jahre alten Hanauerinnen die Handtaschen entrissen haben; die 55-Jährige wurde leicht am Arm verletzt. Die erbeuteten Gegenstände aus den Taschen wurden bei ihm aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen hierzu und die spätere richterliche Vorführung übernahmen die Beamten des Raubkommissariats. Dem Mann werden jedoch nicht nur die Handtaschenraubdelikte vorgeworfen. Der Beschuldigte stand bereits im Fokus der Hanauer Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei. Umfangreiche Ermittlungen des Einbruchskommissariats erhärteten den Verdacht, dass der Festgenommene auch für einen Brand und einen Einbruch in eine Gaststätte in der Großen Dechaneistraße verantwortlich ist. Wie berichtet, wurde am frühen Dienstagmorgen, 10.05.2022, ein Feuer in der Gaststätte gemeldet, wobei der Brand vermutlich zur Verschleierung eines Einbruchs gelegt wurde. Der mutmaßliche Täter hatte neben Schmuck auch mehrere elektronische Erfassungsgeräte zur Essensbestellung gestohlen. Durch den Brand mussten elf Personen aus den darüber liegenden Wohnungen kurzzeitig das Haus verlassen. Verletzt wurde wohl niemand.

Der 28-Jährige hat zwar in Deutschland keinen Wohnsitz angemeldet, der Polizei war jedoch sein Aufenthaltsort bekannt. Die Durchsuchung dort führte zum Auffinden des Diebesgutes aus dem Einbruch. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kam es - zunächst wegen der beiden Raubdelikte - noch am Freitag zur richterlichen Vorführung des 28-Jährigen. Es erging Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr und der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Offenbach, 25.05.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

