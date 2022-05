POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Identität des Verstorbenen steht fest - Rodgau

(neu) Nach der zwischenzeitlich durchgeführten Obduktion konnte nun auch die Identität des am Wochenende in Rodgau verstorbenen Mannes geklärt und die wahrscheinliche Todesursache festgestellt werden.

Bei dem Toten handelt sich um einen 46 Jahre alten Mann aus Kroatien, der erst seit kurzem in dem Mehrfamilienhaus in der Rochusstraße wohnte. Bei der Todesursache gehen die Ermittler davon aus, dass der 46-Jährige an den Folgen von scharfer Gewalt gestorben ist.

Wie bereits berichtet, waren am Freitagabend, gegen 21.20 Uhr, in einer Erdgeschosswohnung im Stadtteil Hainhausen zwei Männer aneinandergeraten. Als wenig später die erste Polizeistreife vor Ort eintraf, brannte es dort. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr fanden die Ermittler eine leblose Person vor, dessen Identität zunächst unklar war.

Ein 34 Jahre alter Landsmann, der noch am Tatort unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen wurde, macht zu den Vorwürfen bislang keine Angaben. Er sitzt seither in Untersuchungshaft.

