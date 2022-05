Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigestelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, den 23.05.2022

Offenbach (ots)

Verdächtiger nach Tötungsdelikt festgenommen - Rodgau

(neu) Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt am Freitagabend in Rodgau-Hainhausen hat die Polizei wenig später einen 34 Jahre alten Mann unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen.

Gegen 21.20 Uhr wurde zunächst ein Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Rochusstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei bemerkten die Beamten einen Brand in der betreffenden Erdgeschosswohnung, der zunächst von der Feuerwehr gelöscht werden musste. In der Wohnung wurde dann eine leblose Person vorgefunden, bei der ein hinzugerufener Arzt nur noch den Tod feststellen konnte.

Die Identität des Verstorbenen konnte bislang nicht geklärt werden. In einer Obduktion soll nun unter anderem geklärt werden, wer der Tote ist und woran er gestorben ist. Die genauen Hintergründe, was sich am Abend ereignet hat, wird nun von der Kriminalpolizei Offenbach ermittelt.

Die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der 34-Jährige mit dem Tod des Unbekannten in Verbindung steht. Gegen ihn ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft der zuständige Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft an. Er kam umgehend in eine Justizvollzugsanstalt.

