Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 21.05.2022

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Keine Beiträge

Bereich Main-Kinzig

Keine Beiträge

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Vier Verletzte bei Unfall auf BAB 661 - Gem. Langen

Noch nicht eindeutig geklärt ist die Ursache eines schwerwiegenden Unfalls auf der BAB 661, der sich am frühen Freitagabend gegen 19:15 Uhr ereignete. Am Ende waren alle drei beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und alle Insassen leicht verletzt. Eine 39-jährige Ford-Fahrerin aus Altenstadt überholte einen vor ihr fahrenden 62-jährigen Mercedes-Fahrer aus Rödermark. Ein auf dem linken Fahrstreifen herannahender 41-jähriger Langener konnte seinen Mercedes nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Ford auf. Anschließend kollidierte er noch mit dem Rödermärker Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen. Der Gesamtschaden wird auf fast 48.000 Euro geschätzt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Egelsbach war ab der Anschlussstelle Langen während der Unfallaufnahme für etwa 2 Stunden voll gesperrt. Die Verletzungen der Insassen waren leichterer Natur, drei von Ihnen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Telefonnummer 06183-911550 in Verbindung zu setzen.

2. Alkoholunfall mit Leichtverletzten - Gem. Langenselbold

In der Nacht zum Samstag, kurz nach Mitternacht, befuhr eine 68-jährige Opel-Fahrerin aus Kahl am Main die Landstraße 3445 aus Richtung Neuberg kommend in Richtung Langenselbold. Im Kreuzungsbereich Höhe der Autobahnmeisterei kam sie aufgrund Alkoholeinflusses nach links von der Straße ab und landete im Graben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Fahrzeugführerin und deren 57-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Auf die Dame kommt nun ein Strafverfahren zu, eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt.

Offenbach am Main, 21.05.2022, RENKER, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell