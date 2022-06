Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Versuchter Raub auf Bahnmitarbeiter

Ludwigsburg (ots)

Ein 46-jähriger Triebfahrzeugführer wurde am Donnerstag kurz nach Mitternacht Opfer eines versuchten Raubes in Kornwestheim. Der Mann war auf dem Weg zum Gelände der DB Cargo, ging hierzu die Bolzstraße entlang und von dort auf einen Fußweg in Richtung Bahngelände. Dort wurde er von drei noch unbekannten Männern aufgefordert, sein Handy und seinen Geldbeutel auszuhändigen. Nachdem der 46-Jährige dieser Aufforderung nicht nachkam, entwickelte sich ein Handgemenge, im Rahmen dessen einer der Angreifer mit einer halbvollen Whiskyflasche auf den Oberkörper des Opfers einschlug. Aufgrund der vehementen Gegenwehr des 46-Jährigen ergriffen die drei Unbekannten schließlich ohne Raubgut die Flucht in Richtung der Bahngleise. Der 46-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Angreifer werden wie folgt beschrieben: Alle drei Männer hatten dunklen Teint. Eine Person war 180 bis 185 cm groß und trug rote Turnschuhe, eine zweite Person war etwa 160 cm groß und mit schwarzen Joggingschuhen und einem beigen Oversized T-Shirt bekleidet. Die dritte Person, die mit der Whiskyflasche zugeschlagen hatte, konnte nicht näher beschrieben werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0800 1100225 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell