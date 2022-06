Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Tatverdächtige nach Sachbeschädigungen an Fahrzeugen ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche werden verdächtigt in der Nacht zum Freitag in der Hindenburgstraße in Murr mindestens zwei Fahrzeuge beschädigt zu haben. Ein Anwohner hatte kurz nach 02.00 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er beobachtet hatte, wie sich zwei Personen an geparkten PKW zu schaffen machten. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnten wenige hundert Meter entfernt vom Tatort ein 15- und ein 16-Jähriger festgestellt werden. Deren Erscheinungsbilder passten zu der vom Zeugen angegebenen Personenbeschreibung der Täter. Beide Teenager rochen nach Alkohol. Sie wurden zum Polizeirevier Marbach am Neckar gebracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen an Erziehungsberechtigte übergeben. Bei den beiden beschädigten PKW handelt es sich um einen Chevrolet und einen VW. Vom Chevrolet wurde eine Schutzfolie entfernt und weggeworfen. Am VW wurde ein Außenspiegel beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 300 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 82306-0, entgegen.

