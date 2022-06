Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Öffentlicher Bücherschrank an der Endhaltestelle beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten in Gerlingen ermittelt gegen mehrere Personen im Alter zwischen 13 und 19 Jahren wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Eine Passantin meldete am Mittwoch gegen 22:15 Uhr über Notruf randalierende Jugendliche an der Endhaltestelle in Gerlingen. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ditzingen stellte daraufhin fest, dass die Glasscheiben der englischen Telefonzelle, welche das öffentliche Bücherregal beinhaltet, eingeschlagen oder eingetreten und auf dem Vorplatz der Endhaltestelle herumgeworfen worden waren. Einige Personen flüchteten zunächst vor den Einsatzkräften, konnten später jedoch zumindest teilweise wieder angetroffen und kontrolliert werden. Als Haupttäter konnte ein 13-jähriges Kind identifiziert werden. In wie weit auch andere Jugendliche aus der Gruppe des 13-Jährigen an der Sachbeschädigung beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden an der Telefonzelle wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

