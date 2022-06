Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Unbekannter als Exhibitionist auf Einkaufsmarktparkplatz unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagnachmittag Verdächtiges auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Heilbergstraße in Oberjettingen beobachtet haben. Gegen 13.15 Uhr befand sich eine 20 Jahre alte Frau auf dem Beifahrersitz eines Audi. Aufgrund gesundheitlicher Probleme hatte sie den Sitz nahezu in Liegeposition eingestellt und das Beifahrerfenster geöffnet. Im weiteren Verlauf parkte ein Unbekannter seinen schwarzen PKW neben den Audi. Der Unbekannte stieg aus und stand zunächst zwischen den beiden Fahrzeugen, ging dann jedoch in das Geschäft, als der Ehemann der 20-Jährigen zum Audi zurückkam. Nachdem der Ehemann ebenfalls in den Einkaufsmarkt gegangen war, kam der Unbekannte zurück. Er öffnete die Fahrertür seines PKW und stellte sich erneut zwischen seinen PKW und die Beifahrerseite des Audi. Die 20-Jährige konnte nun beobachten, dass er seine Hose öffnete und anschließend mit einem Arm verdächtige Auf- und Abbewegungen machte, wobei er sein Opfer ansah. Die Frau forderte ihn auf, dies zu entlassen. Hierauf machte er ihr ein Kompliment, worauf die 20-Jährige ihren Sitz hochstellte und das Fenster schloss. Anschließend fuhr der unbekannte Täter mit seinem schwarzen PKW davon. Der Mann soll zwischen 30 und 35 Jahren alt sein, hat schwarze, kurze Haare, einen auffälligen Vollbart sowie ein Feuermal am Hals. Zur Tatzeit war ein vermutlich frisch gestochenes Tattoo auf dem Oberarm mit Folie abgedeckt. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Hose. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 95491-0 mit dem Polizeiposten Gäu in Verbindung zu setzen.

