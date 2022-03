Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Radfahrer durch Zusammenstoß mit Kastenwagen verletzt

Ratzeburg (ots)

31. März 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 31.03.2022 - Mölln

Am Donnerstagmorgen (31.03.2022) gegen 05:00 Uhr kam es in Mölln zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-Jähriger Möllner wollte mit seinem Kastenwagen aus der "Bismarckstraße" in den "Wasserkrüger Weg" einbiegen. Hierbei übersah er aus unbekannter Ursache einen 20-Jährigen auf dem Fahrrad, welcher den Fahrradschutzstreifen des "Wasserkrüger Weges" in Richtung Innenstadt befuhr, als es zum Zusammenstoß kam.

Der Fahrradfahrer erlitt schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Kastenwagen entstand ein Sachschaden von circa 1000EUR.

Die Polizeistation Mölln hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell