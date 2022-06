Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Schwieberdingen: Identität von auf Feldweg leblos aufgefundener Person geklärt

Ludwigsburg (ots)

Die Identität des Mannes, der am Dienstagvormittag von einer Zeugin leblos auf einem Feldweg in Verlängerung des Vöhringer Wegs in Schwieberdingen aufgefunden worden war (wir berichteten am Dienstagnachmittag), konnte zwischenzeitlich geklärt werden. Es handelt sich um einen 55 Jahre alten Mann. Er war am Mittwochvormittag von Angehörigen bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. Nach derzeitiger Ermittlungen dürfte er im Zusammenhang mit einer medizinischen Ursache zu Fall gekommen und letztlich auch verstorben sein. Es gibt bislang keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

