Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Ford aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Indem er die Seitenscheibe der Beifahrertür einschlug, brach ein noch unbekannter Täter am Donnerstag zwischen 00.00 Uhr und 09.00 Uhr in einen Ford ein, der auf dem Festplatz in der Jahnstraße in Weil der Stadt abgestellt war. Der Innenraum des PKW wurde durch den Täter durchsucht. Da sich jedoch keine Wertsachen in dem Ford befanden, dürfte der Unbekannte ohne Beute gemacht zu haben, geflüchtet sein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, bittet um Hinweise.

