Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B 192 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Waren (ots)

Am 18.03.2022, gegen 18:05 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 192, zwischen der Ortschaft Waren (Müritz) und dem Schmachthäger Wald, zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, überholte der 50-jährige Fahrer eines PKW Jaguar auf einer Geraden einen vorrausfahrenden PKW Audi. Der Fahrer des Jaguar scherte nach dem Überholvorgang zu früh ein. Dabei kam es zur seitlichen Kollision zwischen dem Jaguar und dem Audi. In der weiteren Folge gerieten beide Fahrzeuge in die Schutzplanke, bevor sie zum Stillstand kamen. Der Jaguar-Fahrer und die 58-jährige Fahrerin des Audi blieben unverletzt. Die 81-jährige Beifahrerin im Audi wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurde mittels RTW ins Klinikum Waren verbracht. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 50-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,54 Promille festgestellt. Die notwendige Blutprobenentnahme wurde im Müritz- Klinikum Waren durchgeführt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Alle am Unfall beteiligten Fahrzeuginsassen sind deutsche Staatsangehörige. Die beiden nicht mehr fahrbereiten PKW wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Zur Bindung auslaufender Betriebsstoffe war die Freiwillige Feuerwehr Waren mit zwei Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell