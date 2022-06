Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 03:45 Uhr, waren vermutlich vier bislang unbekannte Täter in der Wilhelmstraße in Kleinglattbach unterwegs und offensichtlich auf der Suche nach unverschlossenen Fahrzeugen. Sie zogen an den Türgriffen mehrerer dort abgestellter Fahrzeuge. Einer der vier hatte ein Fahrrad dabei. Bei dem Kia eines 42-jährigen Anwohners, der vor der Garage auf einem privaten Stellplatz geparkt war, waren sie erfolgreich. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeuginneren unter anderem Schlüssel und einen Garagentoröffner, mit dem sie sich Zugang zur Garage verschafften und diese in der Folge durchsuchten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, zu wenden.

