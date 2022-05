Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos beschädigt

Mühlhausen (ots)

An zwei geparkten Autos schlugen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag die Autoscheiben ein. In der Brückenstraße wurde ein Citroen Berlingo beschädigt. Kurz nach 1 Uhr entdeckte der Fahrzeugnutzer den Schaden. Am Dienstagmorgen sah der Benutzer eines Opel Combo im Rosenhof die eingeschlagene Heckscheibe. Außerdem versuchten der oder die Täter am Opel die Schiebetür aufzubrechen. Ins Fahrzeug gelangte man nicht. In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung.

