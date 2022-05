Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrgast hilft Zugbegleiterin

Niederorschel (ots)

Die Polizei im Eichsfeld wurde am Montagabend von den Beamten der Bundespolizei um Unterstützung gebeten. In der Regionalbahn zwischen Nordhausen und Leinefelde war es am Abend zu einer Auseinandersetzung zwischen einem weiblichen Fahrgast und der Zugbegleiterin gekommen. Die 31-Jährige hatte kein gültiges Ticket gelöst und attackierte die 57-jährige Zugbegleiterin nicht nur verbal, sondern auch körperlich. In diese Auseinandersetzung griff ein 44-jähriger Reisender ein und hielt die Angreiferin bis zum Eintreffen der Polizei fest. Was sich genau im Zug ereignet hat, muss nun geklärt werden. Die 31-jährige Frau wurde leicht verletzt und erstattete Anzeige gegen den helfenden Reisenden.

