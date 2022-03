Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizei nimmt Frau in Blankensee fest

Neubrandenburg, Blankensee (ots)

Gestern Abend (15.03.22) wurde eine junge Frau auf dem Bahnhof Blankensee verhaftet und zum Bundespolizeirevier in Neubrandenburg gebracht.

Die Überprüfung der Identität ergab, dass die 34-jährige Neubrandenburgerin durch das Amtsgericht Neubrandenburg zur Festnahme per Haftbefehl ausgeschrieben wurde. Im Jahr 2020 wurde sie wegen Beleidigung und Bedrohung zu einer Geldstrafe von 1.200,00 Euro oder 40 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da sie den geforderten Betrag nicht aufbringen konnte, ging es in den frühen Morgenstunden (16.03.22) direkt in die Justizvollzugsanstalt Bützow.

Bevor sie die Ersatzfreiheitsstrafe antreten konnte, wurde die Frau mit Unterstützung von Polizeibeamtinnen des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durchsucht. In einem Tabakbeutel versteckt, fanden die Beamtinnen Cannabis. Die 34-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

