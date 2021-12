Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Widerstand geleistet

Rastatt (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern und der Sachbeschädigung an geparkten Autos soll es am Mittwochabend kurz vor 23 Uhr in Rastatt in der Bleichstraße gekommen sein. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten mehrere, offensichtlich an der Auseinandersetzung, beteiligte Personen. Die Flüchtenden konnten von den eingesetzten Polizeibeamten nach deren Verfolgung gestellt werden. Bei den nachfolgenden polizeilichen Maßnahmen leisteten die 17 bis 19 Jahre alten Tatverdächtigen erheblichen Widerstand. Die beiden 17-Jährigen wurden später durch einen Erziehungsberechtigten auf dem Polizeirevier abgeholt. Gegen mindestens fünf der jungen Männer, die auch alkoholisiert waren, wird wegen unterschiedlichen Delikten ermittelt. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeirevier Rastatt zu den Hintergründen des Streites dauern an.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell