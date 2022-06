Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erpresser versuchen es per E-Mail

Kaiserslautern (ots)

Mit einer bereits bekannten Masche versuchen Erpresser derzeit wieder, Menschen unter Druck zu setzen und fordern via E-Mail Bezahlungen mit Bitcoin. Am Mittwoch erstattete eine Frau Anzeige bei der Kripo Kaiserslautern. Hier behauptete der Absender, er habe Zugangsdaten zum E-Mail Account der 65-jährigen Frau und werde damit "schlimme Dinge" anstellen. Wenn sie verhindern wolle, dass dies passiert, müsse sie 400 Euro in Bitcoins bezahlen. Weil klar war, dass die Behauptungen falsch sind und es sich hier um einen Erpressungsversuch handelt, erstattete die 65-Jährige Anzeige. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell