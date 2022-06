Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei stoppt auffälligen Autofahrer

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch einen auffälligen Autofahrer gestoppt, nachdem er kreuz und quer durch den Ort fuhr und nicht anhalten wollte.

Der 38-Jährige steuerte zur Mittagszeit einen Pkw durch die Hauptstraße. Als eine Polizeistreife den Fahrer für eine Verkehrskontrolle anhalten wollte, fuhr der Mann unbeeindruckt weiter. Am Ortsausgang, in dortigem Verkehrskreisel, drehte der 38-Jährige um und lenkte sein Fahrzeug zurück nach Weilerbach. Die Fahrt ging kreuz und quer durch Weilerbach. Alle Signale und Zeichen der Polizisten anzuhalten, missachtete der Mann. In Rodenbach konnte der 38-Jährige schließlich gestoppt werden. Ein Polizeiauto stellte sich in der Straße Am Keltenplatz dem 38-Jährigen in den Weg. Wie sich herausstellte war der Fahrer psychisch auffällig. Er machte verschiedene widersprüchliche Angaben, und schien zeitlich sowie örtlich nicht orientiert zu sein. Nachdem ein Atemalkoholtest 0,0 Promille ergab, wurde dem Mann dennoch eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss darüber geben, ob er unter Medikamenten- oder Drogeneinfluss stand. Den Führerschein des Fahrers behielt die Polizei vorsorglich ein. Der 38-Jährige wurde in einer Fachklinik vorgestellt. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell