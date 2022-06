Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tasche von Fensterbank gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Wo waren Sie an Fronleichnam? Das war der Donnerstags-Feiertag vor knapp zwei Wochen am 16. Juni. Wenn Sie an diesem Tag zufällig im Kaiserslauterer Stadtgebiet unterwegs waren und durch die Eisenstraße gekommen sind, sollten wir uns unterhalten. Vielleicht haben Sie dort eine Beobachtung gemacht?

An diesem Tag stand am Haus Nummer 8 auf einer Fensterbank im Erdgeschoss eine sogenannte "Shopper"-Tasche. Diese wurde im Laufe des Tages gestohlen - und mit ihr Geldbeutel, Personalausweis, Führerschein, EC-Karte, Bargeld, diverse Lebensmittel und ein Schlüssel.

Dass die Tasche nicht mehr da ist, wurde erst nachmittags kurz nach 15 Uhr bemerkt. Wann sie genau verschwand, ist unklar.

Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Die Ermittler sind für jeden Hinweis dankbar - Telefon 0631 / 369 - 2250. |cri

