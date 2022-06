POL-PPWP: Unfall: Viel Blechschaden und Leichtverletzte

Kaiserslautern (ots) - Bei einem Unfall sind am Dienstagnachmittag in der Mainzer Straße zwei Autos und eine Spülmaschine beschädigt worden. Eine 24-Jährige parkte ihren Wagen auf der Straße, ohne jedoch die Handbremse anzuziehen. Das Auto machte sich selbstständige und rollte auf den Pkw eines 32-Jährigen. Während man aus seinem Fahrzeug eine Spülmaschine auslud und hinter dem Pkw abstellte, krachte am anderen Ende des Autos der Wagen der 24-Jährigen gegen den Pkw ...

