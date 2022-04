Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eicklingen - Versuchter Einbruch in Geldinstitut

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende versucht, gewaltsam in ein Geldinstitut im Mühlenweg einzubrechen. Sie gelangten zwar nicht in das Gebäude, jedoch richteten sie einen Schaden am Gebäude an. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 31.03. und Montag, 04.04.2022. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Celle entgegen unter 05141/277-215.

