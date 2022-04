Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Autodiebe stehlen Daimler Vito

Celle (ots)

In der Nacht zu Dienstag (04./05.04.) stahlen unbekannte Täter in der Schlochauer Straße einen am Straßenrand geparkten schwarzen PKW Daimler Vito mit Hannoveraner Kennzeichen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 23:00 und 05:30 Uhr. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wietze entgegen unter Telefon 05146/986230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell