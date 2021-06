Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten - Epileptischer Anfall führt fast zur Katastrophe

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag Mittag, 12.18 Uhr, erhielt die Polizei Mönchengladbach zunächst einen Notruf in dem der Anrufer mitteilte, dass er auf der Mülgaustraße ein Fahrzeug beobachtet habe, welches ins Schleudern geraten war und offensichtlich von der Beifahrerseite gesteuert wurde. Der Fahrer habe ausgesehen, als wäre er bewusstlos. Weitere gleichgelagerte Notrufe gingen auf der Leitstelle ein und letztendlich die Meldung über einen Verkehrsunfall in Höhe der Jet Tankstelle Odenkirchener Straße in Rheydt.

Nach ersten Erkenntnissen kam es aufgrund eines medizinischen Notfalls während der Fahrt zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und einer Beinahkatastrophe. Zunächst befuhren Vater (56) und Sohn (26) die Mülgaustraße, aus Richtung Odenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Innenstadt Rheydt. Kurz vor der Einmündung Giesenkirchener Straße erlitt der Vater, der zu diesem Zeitpunkt das Fahrzeug steuerte, einen epileptischen Anfall. Hierdurch bedingt fuhr das Fahrzeug zunächst auf den rechten Gehweg der Odenkirchener Straße, von dort aus quer über die gesamte Fahrbahn. Nur durch das beherzte Eingreifen des Sohnes, der sich auf dem Beifahrersitz befand, konnte verhindert werden, dass eine Familie mit ihrem 6 Monate alten Kind auf dem gegenüberligenden Gehweg erfasst wurde. Erschwerend kam hinzu, dass sich aufgrund des Anfalls der Fuß des Fahrers am Gaspedal verklemmt hatte und somit ein Abbremsen des Fahrzeuges nicht möglich war. Von der Beifahrerseite lenkend setzte das Fahrzeug seinen Weg in Richtung Innenstadt fort. Erst in Höhe der Jet Tankstelle Odenkirchener Straße gelang es dem Sohn, das Fahrzeug gegen eine Werbetafel zu lenken und somit die Fahrt zu beenden. Bei diesem Zusammenstoß wurden beide Insassen schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (rjw)

