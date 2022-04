POL-CE: Celle - Internetbekanntschaft ergaunert hohen Geldbetrag

Celle (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Sonntagvormittag (03.04.) der Schornstein eines aktiv betriebenen Kamins in einem Mehrfamilienhaus in der Dea-Straße in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus der Kaminöffnung. Der Brand wurde gelöscht und die Feuerwehr räumte die Feuerstätte frei. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in niedriger fünfstelliger ...

