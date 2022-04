Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eicklingen - Vier Täter stehlen Leiter und Werkzeug +++ Polizei sucht Zeugen

Celle (ots)

Am Freitagabend (01.04.) zwischen 21:50 und 22:10 Uhr schlichen vier Männer auf ein Grundstück in der Straße "Langenhester" und entwendeten aus einem Schuppen eine Leiter sowie Werkzeug. Die Polizei geht davon aus, dass diese vier Unbekannten weitere Straftaten verüben wollen. Daher werden nun Zeugen gesucht, die am Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Eicklingen gesehen haben. Jeder Hinweis ist wichtig und wird bei der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141/277-215 oder -428 entgegengenommen.

